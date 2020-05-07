Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Неспособность Сбербанка обслуживать истекшие карты означает, что клиенты смогут расплатиться ими в лучшем случае через раз. Госбанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату.
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с чего всё началось

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.
Ведомости08:51

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«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Эхо Москвы12:32

«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия вопреки просьбе ЦБ

Медиазона09:48

Сбербанк подготовил около 1 млн устройств для приема карт с истекшим сроком

ТАСС12:04

Сбербанк не будет обслуживать карты с истекшим сроком действия

News.ru11:05

Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Forbes10:02

Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт

РБК12:24

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Ведомости08:51
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

РИА Новости вчера в 09:36
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Общество

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК 10:44
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
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Общество

С марта за пособием по безработице обратились более 33 млн американцев

Отмечается, что за неделю с 26 апреля по 2 мая за выплатой пособия обратились 3,16 млн американцев, хотя эксперты ранее ожидали, что данный показатель не превысит 3 млн человек.
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В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

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Около трети должников по кредитам заявили о потере работы

По сравнению с прошлыми месяцами количество, потерявших работу выросло до 50%.
Муксун.fm вчера в 03:59
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Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

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Происшествия

Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова

Российская газета 05:00
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Общество

Широков: я могу до августа дома сидеть

Экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков высказался о режиме самоизоляции, который сейчас введен в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:39
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Список работающих предприятий в Ивановской области расширят с 12 мая

В Ивановской области расширят список предприятий, которые смогут продолжить работу с 12 мая.
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Шоу-бизнес

Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус

Рамблер вчера в 15:13
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Политика

CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус

У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
RT на русском 12:22
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Общество

Петербург вслед за Москвой введет обязательное ношение масок

В Петербурге вслед за Москвой введут обязательное, а не рекомендательное, ношение масок.
Lenta.ru 12:43
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Армия и оружие

ВМС США показали корабли НАТО около границ России

ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Зюзин станет новым спортивным директором «Сочи»

42-летний Андрей Зюзин в ближайшее время будет назначен новым спортивным директором ХК Сочи и сменит в этой должности Сергея Гомоляко.
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Названы суммы выплат работающих с коронавирусом донских медиков

Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская назвала сумму доплат, которые получат медицинские работники, работающие с коронавирусом.
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Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу

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Арестован еще один соучастник убийства Япончика

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Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
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Экс-сотрудник комитета по вопросам законности Петербурга задержан по делу о взяточничестве

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Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
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Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
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Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

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