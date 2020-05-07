Общество
ВедомостиСбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Неспособность Сбербанка обслуживать истекшие карты означает, что клиенты смогут расплатиться ими в лучшем случае через раз. Госбанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату.
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Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.Ведомости08:51
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Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
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Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК 10:44
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Общество
С марта за пособием по безработице обратились более 33 млн американцев
Отмечается, что за неделю с 26 апреля по 2 мая за выплатой пособия обратились 3,16 млн американцев, хотя эксперты ранее ожидали, что данный показатель не превысит 3 млн человек.
Аргументы и Факты 10:44
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru вчера в 11:34
Экономика
Около трети должников по кредитам заявили о потере работы
По сравнению с прошлыми месяцами количество, потерявших работу выросло до 50%.
Муксун.fm вчера в 03:59
Экономика
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Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
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Происшествия
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Российская газета 05:00
Общество
Широков: я могу до августа дома сидеть
Экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков высказался о режиме самоизоляции, который сейчас введен в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:39
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
Список работающих предприятий в Ивановской области расширят с 12 мая
В Ивановской области расширят список предприятий, которые смогут продолжить работу с 12 мая.
NewInform 10:52
Шоу-бизнес
Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус
Рамблер вчера в 15:13
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Политика
CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус
У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
RT на русском 12:22
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Петербург вслед за Москвой введет обязательное ношение масок
В Петербурге вслед за Москвой введут обязательное, а не рекомендательное, ношение масок.
Lenta.ru 12:43
Армия и оружие
ВМС США показали корабли НАТО около границ России
ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
Lenta.ru 12:36
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Хоккей
Зюзин станет новым спортивным директором «Сочи»
42-летний Андрей Зюзин в ближайшее время будет назначен новым спортивным директором ХК Сочи и сменит в этой должности Сергея Гомоляко.
Советский спорт вчера в 07:44
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Названы суммы выплат работающих с коронавирусом донских медиков
Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская назвала сумму доплат, которые получат медицинские работники, работающие с коронавирусом.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:45
Футбол
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Чемпионат 06:15
Происшествия
Арестован еще один соучастник убийства Япончика
Вести.Ru 11:52
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Происшествия
Экс-сотрудник комитета по вопросам законности Петербурга задержан по делу о взяточничестве
Эпизод со взятками экс-сотруднику комитета был выявлен в ходе расследования уголовного дела по факту дачи взятки сотрудникам полиции.
ТАСС 12:29
Общество
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00