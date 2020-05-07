Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Отказ Сбербанка обслуживать истекшие карты означает, что клиенты смогут расплатиться ими в лучшем случае через раз. Госбанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату.
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с чего всё началось

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.
Ведомости08:51

Подробнее о событии

Сбербанк не хочет обслуживать карты с истекшим сроком действия

Росбалт11:38

Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Дождь11:28

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Ведомости08:51

Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Forbes10:02

«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия вопреки просьбе ЦБ

БИЗНЕС Online10:02

«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия вопреки просьбе ЦБ

Медиазона09:48

Сбербанк не будет обслуживать карты с истекшим сроком действия

News.ru11:05
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости 10:59
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Политика

Путин: международный туризм фактически остановлен

Президент России Владимир Путин заявил, что международный туризм в условиях пандемии коронавируса фактически остановлен.
Газета.Ru 07:48
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Общество

Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Экономика

Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Армия и оружие

ВСУ понесли потери после провокации бойцов ЛНР под Попасной

ПолитРоссия 05:15
Происшествия

Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги

Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11
6
Фигурное катание

Вслед за Трусовой к Плющенко от Тутберидзе ушли ещё две фигуристки

Жулин прокомментировал уход Трусовой Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова решила начать работу в академии Плющенко.
Sport.ru вчера в 15:58
8
Экономика

Минфин предложил приостановить таможенные проверки

Минфин России предложил приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов, сообщает пресс-служба министерства.
RT на русском 11:27
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

РИА Новости 10:50
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
415
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Технологии

Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее под другим названием

Сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей TON, запустило блокчейн-платформу Free TON, сообщил РБК.
Коммерсантъ 10:53
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Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Lenta.ru 08:28
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Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
1K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
1K
Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
1,5K
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
145
Здоровье

Российские вирусологи оценили риск заражения коронавирусом дома

Дольше всего вирус сохраняет устойчивость на пластике и инертных металлах, например на нержавейке.
ФАН 07:57
19
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
280
Общество

Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
1,8K
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
17
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
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Кино

Россияне выбрали главные фильмы о Великой Отечественной войне

Вокруг ТВ 08:56
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Общество

Коронавирус проник в еще один район Волгоградской области

В Волгограде заразился еще 31 человек, в Урюпинском районе зарегистрировано шесть новых пациентов с COVID-19, еще пять новых случаев в Городищенском районе.
Московский Комсомолец 10:33
84
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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