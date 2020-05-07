Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.

с чего всё началось

Отказ Сбербанка обслуживать истекшие карты означает, что клиенты смогут расплатиться ими в лучшем случае через раз. Госбанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату.

Политика Путин: международный туризм фактически остановлен Президент России Владимир Путин заявил, что международный туризм в условиях пандемии коронавируса фактически остановлен. 315

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 646

Экономика Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2K

Происшествия Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов. 6

Экономика Минфин предложил приостановить таможенные проверки Минфин России предложил приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов, сообщает пресс-служба министерства.

Экономика Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены. 1K

Общество Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. 145

Общество Онищенко: коронавирус уже «выдыхается» Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться". 1,8K

Политика Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. 17