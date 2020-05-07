Общество
ВедомостиСбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Отказ Сбербанка обслуживать истекшие карты означает, что клиенты смогут расплатиться ими в лучшем случае через раз. Госбанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату.
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с чего всё началось
Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.Ведомости08:51
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Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
РИА Новости 10:59
Политика
Путин: международный туризм фактически остановлен
Президент России Владимир Путин заявил, что международный туризм в условиях пандемии коронавируса фактически остановлен.
Газета.Ru 07:48
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
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Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги
Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11
Фигурное катание
Вслед за Трусовой к Плющенко от Тутберидзе ушли ещё две фигуристки
Жулин прокомментировал уход Трусовой Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова решила начать работу в академии Плющенко.
Sport.ru вчера в 15:58
Экономика
Минфин предложил приостановить таможенные проверки
Минфин России предложил приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов, сообщает пресс-служба министерства.
RT на русском 11:27
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
РИА Новости 10:50
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Технологии
Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее под другим названием
Сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей TON, запустило блокчейн-платформу Free TON, сообщил РБК.
Коммерсантъ 10:53
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Здоровье
Российские вирусологи оценили риск заражения коронавирусом дома
Дольше всего вирус сохраняет устойчивость на пластике и инертных металлах, например на нержавейке.
ФАН 07:57
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
Общество
Коронавирус проник в еще один район Волгоградской области
В Волгограде заразился еще 31 человек, в Урюпинском районе зарегистрировано шесть новых пациентов с COVID-19, еще пять новых случаев в Городищенском районе.
Московский Комсомолец 10:33
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09