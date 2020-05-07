Общество
ForbesСбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.
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Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.Ведомости08:51
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Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Политика
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
РИА Новости 07:51
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Происшествия
В Воронеже в жилом доме обрушился балкон
По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости вчера в 16:03
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес
Певица Мадонна заявила, что переболела коронавирусом
Американская певица Мадонна сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией во время своего концертного тура Madame X. Мадонна написала в инстаграме, что сейчас она не больна, но тест выявил у нее наличие антител COVID-19, что свидетельствует о перенесенном заболевании.
Интерфакс 06:12
Автоспорт
Финский спонсор приостановил сотрудничество с Кими
Соглашение было рассчитано и на 2020-й, но из-за пандемии коронавируса компания решила временно приостановить сотрудничество с гонщиком Alfa Romeo.
F1news.ru 09:41
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Ученые из Уханьского университета (Китай) разработали двигатель, который работает на воздушной плазме. Уже создан прототип устройства.
МедиаПоток вчера в 10:01
Армия и оружие
В Баренцево море на учения прибыли корабли ВМС США
Командование 6-го флота ВМС США сообщило, что ударная группа флота проведет в водах Баренцева моря учения по отработке обеспечения безопасности на море в сложных условиях Арктики.
Московский Комсомолец 04 мая в 06:54
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru вчера в 10:52
Общество
Режим изоляции в Москве продлили до 31 мая
Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Экономика
ООН оценила падение международных турпотоков в этом году в 58-80%
В организации уточнили, что в первом квартале текущего года число туристов, путешествующих в другие страны, упало на 22%.
BFM.ru 09:56
Кино
Блейк Лайвли сыграет в новом постапокалиптическом триллере Netflix
Культуромания 05:56
Происшествия
Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков
Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
Взгляд-инфо 06:31
Общество
Годовые оценки в московских школах выставят до 15 мая
Годовые оценки за учебный год будут выставлены в московских школах не позднее 15 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:42
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Общество
Еще 78. В Саратовской области коронавирус подтвержден у 737 человек
За последние сутки на территории Саратовской области зафиксированы еще 78 случаев COVID-19. Только что об этом сообщил региональный штаб.
Взгляд-инфо 05 мая в 01:33
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26