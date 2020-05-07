Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.

с чего всё началось

Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.

Политика В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией. 2,4K

Происшествия В Воронеже в жилом доме обрушился балкон По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад. 26

Здоровье Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса. 405

Шоу-бизнес Певица Мадонна заявила, что переболела коронавирусом Американская певица Мадонна сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией во время своего концертного тура Madame X. Мадонна написала в инстаграме, что сейчас она не больна, но тест выявил у нее наличие антител COVID-19, что свидетельствует о перенесенном заболевании.

Автоспорт Финский спонсор приостановил сотрудничество с Кими Соглашение было рассчитано и на 2020-й, но из-за пандемии коронавируса компания решила временно приостановить сотрудничество с гонщиком Alfa Romeo.

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 929

Наука Создали прототип двигателя, работающего на воздухе Ученые из Уханьского университета (Китай) разработали двигатель, который работает на воздушной плазме. Уже создан прототип устройства. 137

Армия и оружие В Баренцево море на учения прибыли корабли ВМС США Командование 6-го флота ВМС США сообщило, что ударная группа флота проведет в водах Баренцева моря учения по отработке обеспечения безопасности на море в сложных условиях Арктики. 31

Политика Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их. 1K

Общество Режим изоляции в Москве продлили до 31 мая Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Экономика ООН оценила падение международных турпотоков в этом году в 58-80% В организации уточнили, что в первом квартале текущего года число туристов, путешествующих в другие страны, упало на 22%.

Общество Годовые оценки в московских школах выставят до 15 мая Годовые оценки за учебный год будут выставлены в московских школах не позднее 15 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 3

Киберспорт S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться» Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.