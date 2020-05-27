Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСбербанк завершает подключение клиентов к Системе быстрых платежей

Доступ к переводам через Систему быстрых платежей (СБП) все розничные клиенты Сбербанка получат до начала июня.
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Сбербанк подключится к системе быстрых платежей к концу текущей недели

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Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
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