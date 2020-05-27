Экономика
Экономика сегодняСбербанк завершает подключение клиентов к Системе быстрых платежей
Доступ к переводам через Систему быстрых платежей (СБП) все розничные клиенты Сбербанка получат до начала июня.
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Общество
Власти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня
С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим.
Известия 13:12
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно станет доступной в PS Plus в июне
Во вторник, 26 мая, доступной стала игра Call of Duty: WWII, а за ней появится и Star Wars: Battlefront II 2017-го года выпуска.
Актуальные Новости 15:18
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Экономика
Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК 17:00
Армия и оружие
СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса
Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса.
Аргументы недели 12:51
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура 12:54
Общество
Три аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн
Три крупные аптечные сети столицы получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
RT на русском 15:26
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости 11:46
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru 15:24
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Энергетика
«Сила Сибири» переправила в Китай первый миллиард кубометров газа
Газопровод "Сила Сибири" переправила в Китай первый миллиард кубометров природного газа – такая статистика появилась в отчетах китайской Генеральной таможенной администрации, а также в данных ФТС России.
Ruposters.ru 09:41
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.
Srnsk 14:32
Кино
«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом
Российская газета 07:13
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera вчера в 10:25
Общество
Масочный режим собираются ввести на всей территории Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня на заседании по эпидемиологической обстановке в регионе поручил профильным ведомствам подготовить предложения по продлению или снятию после 1 июня ряда требований в связи с введенным режимом повышенной готовности.
Тульские Известия 15:34
Происшествия
На Украине действовала банда киллеров из балканских стран
Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00
Наука
В Севастополе разрабатывают новый накопитель энергии
Проект СевГУ запускает совместно с Сарапульским электрогенераторным заводом.
Вести.Севастополь 09:59