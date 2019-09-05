Политика

Взгляд.руВзгляд.руСбербанк заявил о готовности продать украинскую «дочку»

Греф отметил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. «Мы готовы к продаже», – заключил глава Сбербанка. Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк».
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с чего всё началось

Сбербанк готов обсудить с властями Украины продажу «дочки»

Сбербанк пока не налаживал диалог с властями Украины по поводу продажи своей "дочки", но видит перспективы и готов к продаже, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новостивчера в 22:31

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Сбербанк заявил о готовности продать украинскую «дочку»

Взгляд.ру00:37

Греф рассказал о готовности Сбербанка продать украинскую «дочку»

Телеканал 360°01:09

Сбербанк готов к продаже «дочки» Украине

Life.ru00:15

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ТАССвчера в 22:58

Греф заявил о готовности Сбербанка продать украинскую «дочку»

Rambler News Serviceвчера в 22:51

Сбербанк готов обсудить с властями Украины продажу «дочки»

РИА Новостивчера в 22:31
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
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Против Абызова возбудили третье уголовное дело

Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
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Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало

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Надаль стал последним полуфиналистом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
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Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
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Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
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Белорусский глава минэкономики Дмитрий Крутой рассказал, что российская сторона и Белоруссия подпишут программу по интеграции уже в декабре 2019 года.
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В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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Здоровье

Челябинским пенсионерам выдадут бесплатные таблетки от давления

Лекарства выдадут 10 тысячам человек пенсионного возраста, у которых впервые выявлена гипертоническая болезнь.
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В главном поединке вечера сразятся чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье.
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Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края отправил письмо Теодору Курентзису, бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу минкульта.Г-н Торчинский предлагает адресату вступить в переговоры и дать необходимые гарантии проведения Дягилевского фестиваля.
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Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

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Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от супруга

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Общество

Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены

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Политика

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
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Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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Иглоукалывание и эндорфины снизили тягу к алкоголю у крыс

Исследователи из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест (США) и нескольких южнокорейских исследовательских учреждений во главе с Тэ Ха Янь (Chae Ha Yang) из Университета Тэгу Хаани использовали крыс, чтобы проверить эффективность иглоукалывания при физической зависимости от спиртного.
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Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
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