Сбербанк пока не налаживал диалог с властями Украины по поводу продажи своей "дочки", но видит перспективы и готов к продаже, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

с чего всё началось

Греф отметил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. «Мы готовы к продаже», – заключил глава Сбербанка. Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

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