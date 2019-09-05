Политика
Взгляд.руСбербанк заявил о готовности продать украинскую «дочку»
Греф отметил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. «Мы готовы к продаже», – заключил глава Сбербанка. Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк».
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Сбербанк пока не налаживал диалог с властями Украины по поводу продажи своей "дочки", но видит перспективы и готов к продаже, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.РИА Новостивчера в 22:31
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Сбербанк пока не наладил диалог с властями по продаже своей «дочки» на Украине
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