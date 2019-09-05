Политика

Взгляд.руВзгляд.руСбербанк заявил о готовности продать украинскую «дочку»

Греф отметил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. «Мы готовы к продаже», – заключил глава Сбербанка. Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк».
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Сбербанк заявил о готовности продать украинскую «дочку»

Взгляд.ру00:37

Сбербанк пока не наладил диалог с властями Украины по продаже своей «дочки»

ТАССвчера в 22:58

Сбербанк готов к продаже «дочки» Украине

Life.ru00:15

Сбербанк пока не наладил диалог с властями по продаже своей «дочки» на Украине

Интерфаксвчера в 23:11

Греф рассказал о готовности Сбербанка продать украинскую «дочку»

Телеканал 360°01:09

Греф заявил о готовности Сбербанка продать украинскую «дочку»

Rambler News Serviceвчера в 22:51

Сбербанк готов обсудить с властями Украины продажу «дочки»

РИА Новостивчера в 22:31
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Политика

В Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте

Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
URA.Ru 03 сентября в 23:35
Экономика

Глава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии умных технологий в ЖКХ

Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве.
ТАСС вчера в 23:19
Происшествия

Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков

Росбалт 03 сентября в 04:46
Здоровье

Минздрав России разработал школьный учебник по охране здоровья

Минздрав России разработал учебник для детей по охране здоровья и к 2020 году готовит вместе с Минпросвещения изменения практически во все школьные дисциплины.
Будущее России. Национальные проекты 00:08
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Экономика

По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение.
REGNUM вчера в 23:52
Политика

Путин: Отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются

REGNUM 00:24
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

REGNUM 03 сентября в 06:58
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика

Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17

Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес

Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции

Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

ТАСС вчера в 22:50
Общество

Греф предложил избавиться от экзаменов

Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Культура

Сергей Безруков объявил планы Большого Детского фестиваля

Помимо театра, в фестиваль вошли и другие направления перформативного искусства: «Кино для детей» (куратор кинорежиссер Александр Абадашьян), «Цирковые шоу для детей» (куратор цирковой артист Эдгар Запашный), «Мюзиклы для детей» (куратор композитор Максим Дунаевский).
Театрал вчера в 09:29
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru вчера в 04:03
Происшествия

Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

РБК вчера в 23:26
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество

Новые заводы и полигоны не попали в схемы обращения с мусором

РЭО проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора РЭО Вячеслав Духин.
Ведомости вчера в 17:38
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае

В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Кино

Megogo снимет кино

Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Кино

Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Народные новости вчера в 12:01
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Космос

Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?

«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество

Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20

Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Наука

На базе ДВФУ создадут центр ядерных технологий

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о создании на острове Русский Международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики.
Lenta.ru 00:24
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика

Орешкин: пусть Китай думает, как вписаться в российские проекты

О создании на Дальнем Востоке центра производительности заявил сегодня на одной из сессий Восточного экономического форума министр экономического развития России Максим Орешкин.
ФедералПресс вчера в 20:31
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