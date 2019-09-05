Политика
Взгляд.руСбербанк заявил о готовности продать украинскую «дочку»
Греф отметил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. «Мы готовы к продаже», – заключил глава Сбербанка. Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк».
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Сбербанк пока не наладил диалог с властями по продаже своей «дочки» на Украине
Интерфаксвчера в 23:11
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия вчера в 12:28
Здоровье
Аксенов предложил закрепить крымчан за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить крымчан за частными клиниками.
Московский Комсомолец 01:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова представит Россию на открывающемся фестивале в Торонто
Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского будет представлять Россию на открывающемся в четверг в канадском Торонто 44-м Международном кинофестивале (Toronto International Film Festival, TIFF).
ТАСС вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала квартиру после ремонта
Недавно в роскошных апартаментах завершился ремонт, и Айза Анохина решила показать поклонникам то, как выглядит ее семейное гнездышко.
StarHit.ru вчера в 15:30
Общество
В России запретят продавать органику в пластиковой упаковке
«ФедералПресс» ранее писал, что в 2020 году вступит в силу закон «Об органической продукции».
ФедералПресс 01:27
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Известия вчера в 15:21
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного
ТАСС вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Здоровье
Москвичей бесплатно вакцинируют от гриппа
В столице 4 сентября стартовала вакцинация против гриппа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 03:03
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Экономика
Дерипаска выступил на форуме впервые после санкций
США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 г.: они были включены в список Specially Designated Nationals.
Ведомости 01:23
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня 03 сентября в 17:35
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак
По данным Check Point, уязвимость могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Армия и оружие
Афганские военные убили 45 талибов и «теневого губернатора»
В минобороны Афганистана заявили о ликвидации 45 боевиков запрещенного в России «Талибана», включая «теневого губернатора» провинции Баглан по имени Мула Обайдулла.
Московский Комсомолец 01:43
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции
Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт 03 сентября в 04:46
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Происшествия
В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся
ТАСС вчера в 16:59
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19