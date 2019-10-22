с чего всё началось

Число россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицинских услугах и походах в рестораны, существенно сократилось. Такой вывод сделали аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», который посвящен изучению потребительских настроений.

Армия и оружие Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров, которые продолжались более шести часов, смогли достигнуть ряда договоренностей по поводу ситуации, которая сегодня происходит на севере Сирии.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Финансы В Сбербанке прогнозируют два резких снижения ключевой ставки ЦБ РФ Совет директоров Банка России на заседании 25 октября снизит ключевую ставку на 50 б.п. Она опустится до 6,5% годовых, а на следующем заседании в декабре регулятор может снизить ее еще на 50 б.п. - до 6%. Так считают главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Общество Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Политика Зеленский рассчитывает на скорые переговоры в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сообщил, что Киев надеется на скорое проведение саммита в «нормандском формате».

Происшествия Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).

Общество Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».

Происшествия В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Политика Сочи принимает саммит «Россия-Африка» Сегодня в сочинском образовательном центре "Сириус" открылся саммит "Россия-Африка", в работе которого принимают участие главы государств, руководители федеральных и региональных объединений и организаций из 43 африканских стран.

Авто Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway Напомним, ранее компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой.

Происшествия Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.

Политика Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.

Общество Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.

Происшествия В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.

Армия и оружие Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.

Политика В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Технологии Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.

Космос В России построят корабль для космических туристов Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил о планах госкорпорации создать специальную модификацию космического корабля "Союз" для туристов.

Политика Путин предложил президенту ЦАР подумать о совместных проектах с РФ Президент России Владимир Путин предложил президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере подумать о совместных проектах с РФ.

Армия и оружие Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.