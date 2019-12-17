Экономика
ВедомостиReuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На уровне российского правительства обсуждается возможность передачи контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция) от Центробанка другой государственной структуре, сообщает 17 декабря Reuters со ссылкой на близкие к сторонам обсуждения источники.Фонтанка.Ру08:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Общество
Курить на кухнях коммуналок могут запретить
В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Авто
В России автомобили Jeep стали доступны по подписке
Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Авто
Автомобили Volvo станут дороже в России из-за утильсбора
Цены на новые автомобили Volvo в России с начала 2020 года вырастут на 30-110 тысяч рублей в зависимости от модели из-за увеличения утилизационного сбора на импортируемые в РФ машины, следует из сообщения компании.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Политика
Глава ЛНР анонсировал принятие закона о границе республики
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник объявил, что в ближайшее время в республике вступит в силу закон об определении границы республики в пределах Луганской области, пишет РИА Новости.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter
Пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе популярной микроблог-соцсети Twitter.
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик".
Политика
Беспорядки в Киеве: оппозиция блокирует трибуну в Раде
Параллельно в Раде депутаты оппозиционных партий блокируют трибуну, чтобы сорвать голосование.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Фигурное катание
Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.