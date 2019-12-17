Экономика

ВедомостиВедомостиReuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
На уровне российского правительства обсуждается возможность передачи контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция) от Центробанка другой государственной структуре, сообщает 17 декабря Reuters
 со ссылкой на близкие к сторонам обсуждения источники.
Фонтанка.Ру08:39

Подробнее о событии

Reuters: ЦБ может передать контрольный пакет акций в Сбербанке другой госструктуре

ТАСС08:17

ЦБ отрицает возможность передачи доли Сбербанка другой госструктуре

Коммерсантъ10:25

Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка

РБК10:15

Reuters: акции Сбербанка могут перейти от ЦБ РФ другой структуре

Фонтанка.Ру08:39

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Ведомости09:02

Reuters: у ЦБ могут забрать акции Сбербанка

Дождь09:33

Контрольный пакет акций Сбербанка может быть передан от Центробанка другой госструктуре

Эхо Москвы10:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Общество

Курить на кухнях коммуналок могут запретить

В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Российская газета 09:31
Общество

Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру

По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Примечания вчера в 07:17
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного

Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
7Дней.ру 06:30
Авто

В России автомобили Jeep стали доступны по подписке

Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
Tvoe-avto.com 07:21
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Новая Кубань 02:37
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Авто

Автомобили Volvo станут дороже в России из-за утильсбора

Цены на новые автомобили Volvo в России с начала 2020 года вырастут на 30-110 тысяч рублей в зависимости от модели из-за увеличения утилизационного сбора на импортируемые в РФ машины, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 06:15
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
ODDS.ru вчера в 04:27
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
RT на русском 08:20
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК 15 декабря в 17:00
Политика

Глава ЛНР анонсировал принятие закона о границе республики

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник объявил, что в ближайшее время в республике вступит в силу закон об определении границы республики в пределах Луганской области, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:35
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Технологии

Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter

Пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе популярной микроблог-соцсети Twitter.
REGNUM 10:32
Общество

Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках

По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик".
РИА Новости 07:22
Политика

Беспорядки в Киеве: оппозиция блокирует трибуну в Раде

Параллельно в Раде депутаты оппозиционных партий блокируют трибуну, чтобы сорвать голосование.
РЕН ТВ 08:28
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Фигурное катание

Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой

Pravda.Ru 09:58
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Ferra вчера в 08:02
Происшествия

В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом

Российская газета 06:52
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Армия и оружие

В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Газета.Ru 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное