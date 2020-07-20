с чего всё началось

Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня. Как утверждают источники агентства, Минфин РФ согласился с тем, что кредит ЦБ может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или даже списан.

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 63

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 81

Футбол Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив» Издание La Vanguardia со ссылкой на EFE сообщило, что "Сельта", за которую 30-летний российский нападающий выступал на правах аренды с февраля этого года, откажется от дальнейшего сотрудничества с футболистом.

Футбол Агент Бэйла: Гарет не уйдёт из «Реала» Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, отметил, что валлийский футболист не намерен покидать мадридский клуб.

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 1

Политика Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности. 173