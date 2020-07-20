Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня. Как утверждают источники агентства, Минфин РФ согласился с тем, что кредит ЦБ может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или даже списан.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали
 Reuters три источника, близкие к переговорам.
Ведомости13:20

Подробнее о событии

СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID

РБК16:02

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Коммерсантъ12:13

Reuters: Сбербанку спишут выданный государством кредит на 150 млрд рублей

БИЗНЕС Online13:58

Сбербанку могут списать выданный государством кредит

Дождь14:53

Reuters: Сбербанку могут списать выданный Центробанком кредит на 150 млрд рублей

Ведомости13:20

Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем

Фонтанка.Ру13:05

Reuters сообщает о возможном списании кредита Сбербанку на 150 миллиардов рублей

Эхо Москвы15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
2,7K
Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
1K
Общество

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
18
Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
63
Политика

Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

ТАСС 13:43
2
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
705
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
2,5K
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
81
Происшествия

Улицы в Нижних Сергах затопило из-за сильных дождей

Из-за резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая затопило частный сектор, людей срочно эвакуируют.
Телеканал ОТВ 13:17
6
Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
41
Происшествия

В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке

ТАСС 14:17
7
Экономика

Около трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок

Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться.
Общественное телевидение России 05:27
477
Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград 07:49
6
Футбол

Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»

Издание La Vanguardia со ссылкой на EFE сообщило, что "Сельта", за которую 30-летний российский нападающий выступал на правах аренды с февраля этого года, откажется от дальнейшего сотрудничества с футболистом.
Газета.Ru 15:39
Футбол

Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета

Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
6
Футбол

Агент Бэйла: Гарет не уйдёт из «Реала»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, отметил, что валлийский футболист не намерен покидать мадридский клуб.
Чемпионат 12:13
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Специалисты сервиса avtocod.ru составили антитоп-10 моделей, которые не стоит покупать на вторичном авторынке.
Live24 09:19
34
Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых

Историко-архивная экспертиза по делу об убийстве царской семьи Романовых подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».
Телеканал 360° 14:19
34
Армия и оружие

Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ

Взгляд.ру вчера в 12:17
13
Происшествия

Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон

РИА Новости 13:15
2
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
2,5K
Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

BFM.ru 12:20
122
Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 13:21
1
Политика

В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию

Русская Планета 05:24
35
Политика

Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус вчера в 13:49
173
Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
109
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
255
Общество

Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Интерфакс 15:25
7
Армия и оружие

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля по Дамаску

REGNUM 15:36
19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное