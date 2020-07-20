с чего всё началось

Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня. Как утверждают источники агентства, Минфин РФ согласился с тем, что кредит ЦБ может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или даже списан.

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,3K

Футбол Сарри останется тренером «Ювентуса» в следующем сезоне Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри продолжит работать с командой в следующем сезоне, заявил директор футбольного клуба Фабио Паратичи.

Политика WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G. 2

Шоу-бизнес Тата Бондарчук показала своего бойфренда В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой. 7

Общество Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 1,4K

Футбол СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера Наставник московского клуба «Чертаново» Игорь Осинькин является основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург».

Политика Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария". 38

Экономика Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку АПК Москва, 20 июля 2020, 12:44 — REGNUM Правительство РФ направит на льготы по кредитам аграрным предприятиям 10 млрд рублей в течение двух лет. 7

Футбол Ювентус — Лацио 2:0 (2-й тайм) Матч 34-го тура Серии А «Ювентус» - «Лацио» начнется в 22:45 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.

Политика Трамп сказал, что не готов признать любой итог выборов в США Как сообщает ToDay News Ufa, скандально известный американский президент Дональд Трамп, давая интервью Fox News, заявил, что пока не увидит результат, не готов признать любые итоги выборов в стране.

Общество Подлинность останков царской семьи Романовых полностью подтверждена В июле 2018 года комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что найденные в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останки принадлежат членам царской семьи и их окружению. 37

Кино Поклонники Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза Поклонники игры Ghost of Tsushima продолжают экспериментировать с образом главного героя.