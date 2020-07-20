с чего всё началось

Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня. Как утверждают источники агентства, Минфин РФ согласился с тем, что кредит ЦБ может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или даже списан.

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 174

Экономика «Магнит» запустит новую сеть магазинов В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых «Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов. 62

Финансы Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом «После активного первого квартала 2020 года в марте—апреле рынки капитала на короткое время закрылись из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и волатильностью цен на нефть», — отмечает руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы Рустем Терегулов.

Экономика Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за переводы, внесен в ГД Москва, 20 июля 2020, 15:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. 1

Общество Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.

Политика Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства. 10

Общество Эксперт заявил, что заразиться коронавирусом в море невозможно Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что заразиться коронавирусной инфекцией при купании в открытых водоемах невозможно, так как они подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса.