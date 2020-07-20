Финансы
КоммерсантъСбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня. Как утверждают источники агентства, Минфин РФ согласился с тем, что кредит ЦБ может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или даже списан.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали Reuters три источника, близкие к переговорам.Ведомости13:20
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Вести.Ru вчера в 23:50
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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
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Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
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