Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня. Как утверждают источники агентства, Минфин РФ согласился с тем, что кредит ЦБ может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или даже списан.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали
 Reuters три источника, близкие к переговорам.
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Сбербанку могут списать кредит на 150 миллиардов рублей

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