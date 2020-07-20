с чего всё началось

Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня. Как утверждают источники агентства, Минфин РФ согласился с тем, что кредит ЦБ может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или даже списан.

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

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Общество Москалькова проверила условия содержания в СИЗО Фургала и Сафронова Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова посетила в СИЗО «Лефортово» экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова. 9

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Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,4K

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Политика Трампа упрекнули в невозможности говорить с Путиным на равных Болтон упрекнул Трампа в том, что он не обладает достаточной подготовкой для того, чтобы говорить с Путиным на равных.

Футбол Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.