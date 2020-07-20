с чего всё началось

Банк пролонгировал госкредит на 50 лет с правом на дальнейшее продление и учел в своем капитале второго уровня. Как утверждают источники агентства, Минфин РФ согласился с тем, что кредит ЦБ может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или даже списан.

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Кино Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros. 6

Футбол Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.

Шоу-бизнес Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками. 25

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Происшествия Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). 23

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Политика Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа В Кремле не считают, что митинги в поддержку обвиняемого в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованы искусственно или из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 262

Происшествия В Хакасии выявили 33 новых носителя коронавируса Абакан, 20 июля 2020, 06:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили ещё у 33 человек, сообщили ИА REGNUM 20 июля в правительстве республики. 174

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей. 22

Экономика В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням «В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.