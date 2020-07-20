Финансы
Общественная служба новостейСбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей
Государственный кредит, выданный Сбербанку в 2008 году, включат в основной капитал организации, сообщает Reuters. Таким образом, он станет списываемым. Эти меры помогут банку справиться с возможными потерями и ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить190
с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали Reuters три источника, близкие к переговорам.Ведомости13:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Наука
Как медитация влияет на здоровье сердца
Пермь открытая 17:06
Кино
В 11 сезоне «Ходячих мертвецов» может ждать новый скачок во времени
За последние пару сезонов создателям сериала «Ходячие мертвецы» очень полюбились временные скачки.
Popcornnews.ru вчера в 20:30
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Вечерняя Москва, в таком алкоголе содержатся полезные антиоксиданты.
ToDay News Ufa 12:02
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Экономика
ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра
"В этой связи ФАС России полагает возможным в перспективе проработать вопрос отказа от установления предельного размера платы за процедуру проведения технического осмотра в пользу "рыночного механизма", что в конечном счете будет способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса", - отметил собеседник агентства.
РИА Новости 12:34
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст предлагал своей жене сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст говорил своей супруге Ким Кардашьян, чтобы та сделала аборт. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет The Sun.
Вечерняя Москва 13:20
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета вчера в 09:52
Общество
Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей
Заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями позволит жителям многоквартирных домов избежать ситуации, когда дом отключают от водоснабжения из-за долгов.
РБК 20:00
Политика
В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС
Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
РИА Новости 15:55
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру 13:44
Общество
На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов России
Стало известно, из каких аэропортов России будут осуществляться рейсы на первом этапе возобновления международного авиасообщения.
Российская газета 19:58
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Политика
The New York Times предсказала новую коронавирусную катастрофу для США
Порядка 22 миллионов человек в США остались без работы из-за пандемии.
Новые Известия 04:34
Политика
Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер
Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
Историк заявил об украинском происхождении богов
Lenta.ru 19:10
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля.
Известия 18:18
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи
Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».
РБК 17:06