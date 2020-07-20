Экономика
Общественная служба новостейСбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей
Государственный кредит, выданный Сбербанку в 2008 году, включат в основной капитал организации, сообщает Reuters. Таким образом, он станет списываемым. Эти меры помогут банку справиться с возможными потерями и ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали Reuters три источника, близкие к переговорам.Ведомости13:20
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