с чего всё началось

Государственный кредит, выданный Сбербанку в 2008 году, включат в основной капитал организации, сообщает Reuters. Таким образом, он станет списываемым. Эти меры помогут банку справиться с возможными потерями и ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 557

Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей. 24

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 87

Армия и оружие Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова. 43

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,8K

Общество Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов. 779

Политика Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. 540

Экономика В Минстрое допустили корректировку нацпроекта по вводу жилья По словам чиновника, ввод на уровне 120 млн кв. м в год позволит повысить обеспеченность жильем в стране с нынешних 25,8 кв. м на человека до почти 30 кв. м. Во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин заявил о том, что у России есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос и этот шанс нужно не упустить.

Политика Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей 20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи. 547

Наука Ученые поставили под сомнение скорый переворот магнитной оси Земли Магнитная аномалия острова Святой Елены в Атлантическом океане не доказывает скорого «переворота» магнитной оси земли, считают авторы исследования, опубликованного 20 июля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 255

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