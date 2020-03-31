Коронавирус
Zaim.comСбережений половины россиян хватит на месяц без работы
Чуть более четверти – 26% – считают, что смогут продержаться от 1 до 3 месяцев, большая часть – 42% россиян – смогут оплачивать все необходимые расходы без займов у близких и оформления кредитов в течение одного месяца. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня.
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Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
Общество
В России выявили 500 больных коронавирусом за сутки
Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Общество
Персонал больницы в Коммунарке проверят на коронавирус
С главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого обнаружили коронавирус, контактировал весь медицинский персонал.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Общество
Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
Общество
В Минздраве призывают не пить алкоголь во время пандемии
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал мифом распространенную информацию об обеззараживающем влиянии спиртного на организм при новом типе коронавируса.
Здоровье
Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Политика
«Голос» нашел агитацию в материалах ЦИК к голосованию по Конституции
Ряд распространяемых ЦИК и региональными комиссиями материалов носят агитационный характер, нарушают принцип беспристрастности организаторов общероссийского голосования и действующее законодательство, настаивают в «Голосе».
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Общество
Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Энергетика
Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки
Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Космос
Исследователи неожиданно нашли железо вокруг Земли
Ранее считалось, что наличие ионов железа в околоземном пространстве может быть обусловлено целым рядом факторов, в том числе метеоритами, входящими в атмосферу Земли, частицами, поднимающимися из определенных слоев атмосферы или даже частицами, выбрасываемыми с Луны.