Коронавирус

Zaim.comZaim.comСбережений половины россиян хватит на месяц без работы

Чуть более четверти – 26% – считают, что смогут продержаться от 1 до 3 месяцев, большая часть – 42% россиян – смогут оплачивать все необходимые расходы без займов у близких и оформления кредитов в течение одного месяца. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Голодное лето 2020 года: сбережения многих россиян иссякнут к июню

News.ru09:42

63 дня на свои: насколько в среднем хватит денег при потере работы

Вести.Ru05:06

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Lenta.ru03:30

Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

НТВ02:57

Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Комсомольская правда02:49

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

ТАСС02:34

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

РБК00:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Общество

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
ТАСС 14:34
Общество

В России выявили 500 больных коронавирусом за сутки

Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Рамблер 05:02
Общество

Персонал больницы в Коммунарке проверят на коронавирус

С главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого обнаружили коронавирус, контактировал весь медицинский персонал.
Известия 10:11
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Pravda.Ru вчера в 12:11
Общество

Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Телеканал 360° 14:51
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
Известия 14:31
Общество

В Минздраве призывают не пить алкоголь во время пандемии

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал мифом распространенную информацию об обеззараживающем влиянии спиртного на организм при новом типе коронавируса.
Gazeta.SPb 09:38
Здоровье

Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Мойка78 13:26
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Политика

«Голос» нашел агитацию в материалах ЦИК к голосованию по Конституции

Ряд распространяемых ЦИК и региональными комиссиями материалов носят агитационный характер, нарушают принцип беспристрастности организаторов общероссийского голосования и действующее законодательство, настаивают в «Голосе».
Ведомости 02:11
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 05:46
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Энергетика

Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки

Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Lenta.ru 13:52
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Космос

Исследователи неожиданно нашли железо вокруг Земли

Ранее считалось, что наличие ионов железа в околоземном пространстве может быть обусловлено целым рядом факторов, в том числе метеоритами, входящими в атмосферу Земли, частицами, поднимающимися из определенных слоев атмосферы или даже частицами, выбрасываемыми с Луны.
ИА Красная Весна вчера в 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное