Общество

РИА НовостиРИА НовостиСбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
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с чего всё началось

Уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев

Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.
Доктор Питер05:00

Подробнее о событии

Заслуженный врач и «мужчина года». Депутаты требуют от Беглова отменить увольнение главврача Боткина

Фонтанка.Ру09:52

«Это лишь предлог»: Сбежавшая из Боткина пациентка прокомментировала увольнение главврача

78.ru13:20

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

РИА Новости09:50

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Интерфакс05:47

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Петербургский дневник06:02

Уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев

Доктор Питер05:00
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Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
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Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
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Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb вчера в 13:25
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Специалисты комитета по бюджету российского Совфеда в ответ на жалобы телеведущего объяснили, что в государстве действует распределительная система пенсий.
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В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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Общество

Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака

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Армия и оружие

Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе

Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
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Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й

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Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
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Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

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Ведомости 12:54
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

Суд Екатеринбурга постановил арестовать на два месяца, до 17 апреля, гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Игры

Dangerous Driving 2 должна стать лучшей игрой студии, уверена Three Fields

Создатели Burnout и выходцы из Criterion Games уверены, что Dangerous Driving 2 станет лучшей игрой их новой студии.
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Названы опасные приложения, которые воруют данные пользователей

Зачастую мошенники используют их для получения банковских данных и кражи денежных средств со счетов.
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На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
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Адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело

Pravda.Ru 10:52
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На тестах был замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway.
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Турчак оценил идею дать врачам доступ к обезличенным медданным

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает дать специалистам доступ к обезличенным медицинским данным, что позволит точнее ставить диагноз и выбирать более эффективные варианты лечения, сообщил вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
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Армия и оружие

Индия купила новые истребители за несколько миллиардов долларов

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Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

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Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
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