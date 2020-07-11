Коронавирус
Lenta.ruСбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса. Женщина утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов.
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Политика
Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
Единоборства
Салихов на UFC 251 одержал победу раздельным решением судей
Россиянин Муслим Салихов, выступающий в полусреднем весе, на UFC 251 победил бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27.
Спорт-Экспресс 21:40
Здоровье
За сутки в Томской области коронавирусом заболело 69 человек
За сутки в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Московский Комсомолец 08:49
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета 21:40
Здоровье
Медведев выразил обеспокоенность бубонной чумой у границ России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на распространение бубонной чумы у границ России.
РЕН ТВ вчера в 06:36
Происшествия
В Техасе застрелили двух полицейских при задержании преступника
Двое американских полицейских погибли во время стрельбы при задержании злоумышленника в городе Мак-Аллен штата Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 21:34
Общество
В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:01
Футбол
«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном
"Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова.
Life.ru 14:18
Религия
В Якутск впервые привезут уникальную святыню
12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
SakhaNews вчера в 08:31
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда вчера в 10:33
Политика
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Российская газета 17:02
Происшествия
Соловьев прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия 16:46
Происшествия
В Австралии 15-летний подросток погиб из-за нападения акулы
15-летний подросток погиб из-за нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, передает BBC.
Газета.Ru 20:33
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
Российская газета 18:55
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Экономика
Кудрин заявил о застое в экономике России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что экономика России находится в застое, так как определенные шаги по ее развитию не предпринимаются.
РБК 09:53
Происшествия
В Санкт-Петербурге полицейский поймал выпавшую из окна пенсионерку
Прапорщик полиции Евгений Беляков в Петербурге поймал на руки 80-летнюю женщину, когда она выпала из окна второго этажа, пишет "Фонтанка".
Газета.Ru 19:35
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Наука
Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39