Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса. Женщина утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов.

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

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