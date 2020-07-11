Коронавирус
Lenta.ruСбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса. Женщина утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов.
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с чего всё началось
В эксклюзивном интервью Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.Московский Комсомолец02:54
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