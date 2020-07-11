Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса. Женщина утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов.
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Вирусолог обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Общественная служба новостей11:59

Вирусолог обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

ФАН13:31

FoxNews опубликовал интервью со «сбежавшей из Китая» доктором-вирусологом

ИА Красная Весна12:51

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Lenta.ru19:36

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о COVID-19

News.ru10:50

Fox News (США): китайский вирусолог, обвиняющий Пекин в сокрытии информации о коронавирусе, бежит из Гонконга (Fox News)

ИноСМИ08:13

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе

Московский Комсомолец02:54
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