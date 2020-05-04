Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.

с чего всё началось

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Известно, что Евгений Южанин после побега жил в Свердловской и Тюменской областях.

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

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