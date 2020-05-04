Происшествия
Lenta.ruСбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Известно, что Евгений Южанин после побега жил в Свердловской и Тюменской областях.
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с чего всё началось
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.РИА Новости06:48
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Мама думала, что умер: тюменские военные нашли сбежавшего 15 лет назад солдата
Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия
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«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
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Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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В вендинговых аппаратах на станциях столичного метрополитена с 5 мая начнут продавать маски для пассажиров, такие точки продаж организуют на 15 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
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В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
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В Челябинской области планируют ввести масочный режим
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Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
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Патрис Эвра: «Суарес назвал меня негром, а мне писали: „Мы убьем тебя и твою семью“. Не понимал, почему меня ненавидят»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о скандале с форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом, ранее выступавшим за «Ливерпуль».
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Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
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Парикмахерские в Пермском крае могут открыться до 11 мая
Власти озвучили условия, при соблюдении которых в Пермском крае парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить работу в период действия режима самоизоляции.
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