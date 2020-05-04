Происшествия
Lenta.ruСбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Известно, что Евгений Южанин после побега жил в Свердловской и Тюменской областях.
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с чего всё началось
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.РИА Новости06:48
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Мама думала, что умер: тюменские военные нашли сбежавшего 15 лет назад солдата
Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:28, Ашберн
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