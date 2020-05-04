Происшествия
Lenta.ruСбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Известно, что Евгений Южанин после побега жил в Свердловской и Тюменской областях.
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с чего всё началось
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.РИА Новости06:48
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Мама думала, что умер: тюменские военные нашли сбежавшего 15 лет назад солдата
Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество
В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса
Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Общество
ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
Гаджеты
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Apple анонсировала обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro.
The GEEK 11:04
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Кино
Представлен постер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Киноафиша России 02:19
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 11:44
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Общество
Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня
Ограничительные меры, введенные ранее для предотвращения распространения пандемии COVID-19, могут быть продлены до начала июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в период праздничных дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
NewInform 02:59
Космос
Обнаружена гигантская планета втрое больше Юпитера
01.05.2020 Астрономы обнаружили планету Kepler-88 d, масса которой в три раза больше массы Юпитера, сообщил журнал The Astronomical Journal.
Портал Поиск 02 мая в 03:52
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60–65 тысяч человек.
Lenta.ru 12:57
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Происшествия
В Ленобласти умер после заражения коронавирусом второй медработник
Власти Ленинградской области подтвердили, что среди трех ранее известных смертельных случаев после заражения коронавирусом, два приходится на медицинских работников.
ТАСС 10:33
Политика
На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность
Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Здоровье
Омскую больницу полностью закрыли на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 4 мая, региональный минздрав принял решение закрыть городскую клиническую больницу №1 им. А.Н. Кабанова на карантин.
Новый Омск 10:49
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Игры
В сети озвучили версию утечки спойлеров игры The Last of Us Part II
Программная уязвимость стала причиной утечки данных о сюжете игры The Last of Us Part II, заявил экс-редактор портала о компьютерных играх Kotaku Джейсон Шрейер 3 мая в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:54
Кино
«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу
Сегодня, 4 мая, завершился седьмой и финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».
Игромания.ру 10:43
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Кино
Крис Хемсворт намекнул на продолжение «Эвакуации»
Австралийский актер Крис Хемсворт поблагодарил фанатов за поддержку фильма Эвакуация и намекнул на возможное продолжение картины.
iReactor 12:50