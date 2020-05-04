Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Известно, что Евгений Южанин после побега жил в Свердловской и Тюменской областях.
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с чего всё началось

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости06:48

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В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

Российская газета07:03

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад солдата

Коммерсантъ10:45

Дезертир 15 лет скрывался в Тюмени

NashGorod.ru08:57

Найден мужчина, который 15 лет назад сбежал из воинской части в Тюмени

Megatyumen.ru12:38

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

РИА Новости06:48

Солдата-дезертира из Тюмени нашли спустя 15 лет

Вслух.Ру06:02

Мама думала, что умер: тюменские военные нашли сбежавшего 15 лет назад солдата

Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:02
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:05, Ашберн
Общество

В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 52 человека с коронавирусом.
Известия 15:24
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Общество

Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:53
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус 07:22
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Общество

В России появятся новые штрафы для автомобилистов

В России готовятся вводить новые штрафы для автонарушителей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
Online47.ru 22:19
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Происшествия

В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане

Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС 14:19
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
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Космос

Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю

Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru вчера в 11:07
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Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
129
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
72
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости 12:32
1,5K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Экономика

К чему приведет включение «печатного станка» центробанками

По мнению Васильева, ведущие центробанки (ФРС США, ЕЦБ) сработали оперативно, применили весь арсенал, накопленный с кризиса 2008 года, расширили его и добавили новые инструменты.
Российская газета вчера в 23:00
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Здоровье

Эксперт пояснила разницу в показателях смертности от COVID в странах

Британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная и интервью РИА Новости пояснила, что большая разница в показателях смертности от последствий заражения коронавирусом в разных странах связана сразу с несколькими факторами.
РЕН ТВ 20:44
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
410
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
4,8K
Происшествия

На юге Казахстана затопило еще одно село

2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM вчера в 03:10
16
Происшествия

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
5
Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru 22:36
1
Здоровье

В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 вчера в 03:43
33
Политика

В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
950
Футбол

РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых игроков

РПЛ занимает 57-е место среди национальных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.
Спорт-Экспресс 19:27
Политика

Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников

Коммерсантъ 22:31
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Шоу-бизнес

Звезду «Великолепного века» Селима Байрактара не узнают фанаты

Исполнители главных ролей сериала давно полюбились российской публике, и в числе кумиров - актер Селим Байрактар, который сыграл в сериале евнуха.
Bimru.ru 02:49
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Футбол

Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

Весь следующий сезон английской Премьер-лиги может пройти при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru вчера в 17:04
Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 10:51
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Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
52
Экономика

Меджлис Ирана утвердил закон о деноминации валюты страны

Тегеран, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Законопроект, согласно которому должна быть проведена деноминация и переименование национальной валюты Ирана, принял меджлис (парламент) данной страны.
REGNUM 06:22
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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