Происшествия
Lenta.ruСбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Известно, что Евгений Южанин после побега жил в Свердловской и Тюменской областях.
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с чего всё началось
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.РИА Новости06:48
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Мама думала, что умер: тюменские военные нашли сбежавшего 15 лет назад солдата
Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:05, Ашберн
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
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В России готовятся вводить новые штрафы для автонарушителей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
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Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
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Газета.Ru вчера в 11:07
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Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости 12:32
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
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Экономика
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По мнению Васильева, ведущие центробанки (ФРС США, ЕЦБ) сработали оперативно, применили весь арсенал, накопленный с кризиса 2008 года, расширили его и добавили новые инструменты.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Эксперт пояснила разницу в показателях смертности от COVID в странах
Британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная и интервью РИА Новости пояснила, что большая разница в показателях смертности от последствий заражения коронавирусом в разных странах связана сразу с несколькими факторами.
РЕН ТВ 20:44
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
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REGNUM вчера в 03:10
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru 22:36
Здоровье
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В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 вчера в 03:43
Политика
В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
Футбол
РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых игроков
РПЛ занимает 57-е место среди национальных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.
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Исполнители главных ролей сериала давно полюбились российской публике, и в числе кумиров - актер Селим Байрактар, который сыграл в сериале евнуха.
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Футбол
Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей
Весь следующий сезон английской Премьер-лиги может пройти при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru вчера в 17:04
Экономика
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Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 10:51
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