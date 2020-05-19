Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

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