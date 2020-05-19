Американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно сотрудничают с террористической группировкой ИГ*, рассказал российским журналистам Абу Хамзи, командир группы боевиков, перешедшей на сторону правительственных войск.

с чего всё началось

На юге Сирии действует целый лагерь подготовки боевиков под руководством инструкторов из США. Об этом заявил бывший полевой командир «умеренной оппозиции» Ханнам Самир российским журналистам. По его словам, на территориях, подконтрольных США, действует «конвейер» по подготовке боевиков.

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