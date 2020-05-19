Армия и оружие
REGNUMБывший боевик: США готовят на юге Сирии радикальных террористов
На юге Сирии действует целый лагерь подготовки боевиков под руководством инструкторов из США. Об этом заявил бывший полевой командир «умеренной оппозиции» Ханнам Самир российским журналистам. По его словам, на территориях, подконтрольных США, действует «конвейер» по подготовке боевиков.
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с чего всё началось
Американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно сотрудничают с террористической группировкой ИГ*, рассказал российским журналистам Абу Хамзи, командир группы боевиков, перешедшей на сторону правительственных войск.РИА Новостивчера в 22:06
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Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
Российская газетавчера в 23:40
«Они создали два лагеря»: экс-командир объяснил, как США управляют боевиками в САР
ТК Звездавчера в 22:55
Бывший террорист рассказал о сотрудничестве военных США с боевиками в Сирии
Телеканал 360°вчера в 23:32
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Фигурное катание
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова отмечает 18-летие
Ижевская фигуристка, олимпийская чемпионка и просто красавица Алина Загитова сегодня празднует свое совершеннолетие.
Udm-Info вчера в 08:04
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В России предложили увеличить срок выплаты накопительной пенсии
Месячная сумма накопительной пенсии в следующем году может уменьшиться по сравнению с 2020-м, передают «Известия».
Право.ру вчера в 02:44
Происшествия
В Челябинске студент организовал производство автоматов на продажу
В Челябинске передано в суд дело организованной группировки, занимавшейся незаконным оборотом огнестрельного оружия, которое члены подпольной артели производили в кустарных условиях.
Российская газета 03:53
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве.
BFM.ru 02:14
Общество
В Тульской области выявлено 97 новых носителей коронавируса
97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая.
REGNUM 17 мая в 05:00
Общество
Новые положительные тесты на SARS-CoV-2 подтверждены в 83 регионах РФ
Москва, 19 мая 2020, 10:49 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус выявлены в течение суток в 83 российских регионах.
REGNUM 03:49
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости вчера в 03:54
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Общество
Более 30% россиян сочли ненужной прививку от коронавируса
Итоги опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ, свидетельствуют о том, что вакцину от коронавируса хотят сделать более 50% жителей России.
Live24 03:30
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском вчера в 14:24
Общество
МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции
«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Армия и оружие
ВСУ за сутки 21 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 02:37
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
В Омской области еще 65 человек заразились коронавирусом
По данным на 18 мая, в Омской области зафиксировали еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Город55.ру вчера в 02:09
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Здоровье
Более 2 тысяч студентов столичных медвузов борются с коронавирусом
Свыше двух тысяч студентов столичных медицинских вузов приступили к работе в стационарах, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией.
Вести Подмосковья 01:13
Игры
Названа стоимость Mafia: Trilogy в австралийском PlayStation Store
Австралийский сегмент магазина игр PlayStation Store содержит информацию о стоимости сборника Mafia: Trilogy для консоли PS4.
iReactor 03:03
Армия и оружие
Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Здоровье
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу
Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.
ГЛАС.RU 03:08