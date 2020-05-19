Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
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Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии

Американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно сотрудничают с террористической группировкой ИГ*, рассказал российским журналистам Абу Хамзи, командир группы боевиков, сбежавшей из Эт-Танфа и перешедшей на сторону правительственных войск Сирии.
РИА Новостивчера в 22:06

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Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии

Российская газетавчера в 23:40

Бывший террорист рассказал о сотрудничестве военных США с боевиками в Сирии

Телеканал 360°вчера в 23:32

«Они создали два лагеря»: экс-командир объяснил, как США управляют боевиками в САР

ТК Звездавчера в 22:55

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии

РИА Новостивчера в 22:06

Бывший боевик рассказал о подготовке на базе США в Сирии

РЕН ТВвчера в 22:00

Бывший боевик рассказал, что террористы изымают до 90% гуманитарной помощи в Сирии

ТАССвчера в 22:21

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Lenta.ruвчера в 22:42
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Гаджеты

Эксперт назвал основные критерии оценки смартфонов

По словам Тимофеева, скорость работы смартфона во многом зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов и каково качество приема Wi-Fi и Bluetooth.
Известия вчера в 21:45
Здоровье

Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье

По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
REGNUM вчера в 02:35
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Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 17 мая в 13:47
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Здоровье

В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность

Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
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Происшествия

Mercedes протаранил «ГАЗель» в Петербурге

На улице Маршала Захарова у дома 12 корпус 2 водитель, управляя автомобилем Mercedes С180, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль «ГАЗель».
Петербургский дневник вчера в 17:58
Политика

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова

Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.
REGNUM 00:45
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
19
Общество

Минтруд РФ прогнозирует рост числа безработных до 2,5 млн человек

Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал, что общее число зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек.
Urbc.Ru 01:04
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Общество

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
1,6K
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
273
Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
118
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости вчера в 17:14
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Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости вчера в 11:46
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Экономика

Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%

ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы - вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл.
РИА Новости 17 мая в 21:07
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Кино

Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ

С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета 17 мая в 10:07
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости вчера в 16:09
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ вчера в 01:15
4
Экономика

Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБК вчера в 17:00
1
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
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Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса

Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
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Гаджеты

Экран смартфона Huawei Y8p занимает более 90 % площади лицевой поверхности

Ассортимент смартфонов Huawei пополнился новым аппаратом среднего уровня: модель с обозначением Y8p будет предлагаться в цветовых исполнениях Breathing Crystal (градиентный) и Midnight Black (чёрный).
3DNews вчера в 23:26
Здоровье

Губернатор разбирается с жалобой медперсонала Клинической больницы № 1

Вопрос, посвященный жалобе, появившейся в социальных сетях от ряда сотрудников инфекционного отделения Клинической больницы № 1 в Смоленске, рассмотрели на рабочем совещании, посвященном выполнению поручений Президента Российской Федерации по выплатам стимулирующего характера работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией.
Смоленская газета вчера в 15:14
Происшествия

В Омской области подросток погиб после удара молнии

ТАСС 00:59
Путешествия

На Урале туристы нашли гигантскую пирамиду больше чем пирамида Хеопса

Исследователи обнаружили на Урале гигантскую пирамиду размерами в несколько раз больше пирамиды Хеопса.
РЕН ТВ вчера в 19:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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