Американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно сотрудничают с террористической группировкой ИГ*, рассказал российским журналистам Абу Хамзи, командир группы боевиков, сбежавшей из Эт-Танфа и перешедшей на сторону правительственных войск Сирии.

с чего всё началось

Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

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