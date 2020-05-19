Армия и оружие
Lenta.ruСбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии
Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
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с чего всё началось
Американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно сотрудничают с террористической группировкой ИГ*, рассказал российским журналистам Абу Хамзи, командир группы боевиков, сбежавшей из Эт-Танфа и перешедшей на сторону правительственных войск Сирии.РИА Новостивчера в 22:06
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Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
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