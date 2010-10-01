Общество
RT на русскомСбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста. «Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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с чего всё началось
Госпогранслужба Украины 22 октября сообщила, что 26-летний гражданин России на КПП "Сеньковка" попросил политического убежища и объяснил, что на родине его преследуют за участие в акциях протеста против власти.Интерфакс06:14
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Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Хоккей
Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России
Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Pravda.Ru 07:53
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Футбол
Макгрегор поддержит сборную России по футболу на ЕВРО-2020
Ирландский боец смешанных боевых искусств и боксер Конор Макгрегор намерен поддерживать сборную России по футболу на Евро-2020, заявил боксер во время пресс-конференции в Москве.
Mockva.ru 07:49
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.
Известия 06:39
Происшествия
В Ярославле произошло массовое отравление студентов
В ярославские больницы доставлены более двух десятков студентов - участников слета Национальной лиги студенческих клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Российская газета 06:09
Армия и оружие
В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Футбол
Серхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов
По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.
РИА Новости 05:00
Политика
В Германии растут антисемитские настроения
С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него.
Российская газета 08:18
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Здоровье
В Ненецком округе план по диспансеризации выполнен на 65 процентов
Фото: Антон Тайбарей/nao24.ru За три квартала 2019 года в Ненецком автономном округе диспансеризацию прошли более 4,7 тыс. жителей Ненецкого автономного округа.
Ненецкое информационное агентство - 24 04:28
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Политика
Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
РБК 07:46
Экономика
Акции Twitter на предторгах упали на 20%
Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Общество
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Газета.Ru 02:09
Космос
В России построят специальный корабль для космических туристов
Москва 24 вчера в 03:06