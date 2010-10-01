с чего всё началось

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста. «Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Хоккей Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Футбол Макгрегор поддержит сборную России по футболу на ЕВРО-2020 Ирландский боец смешанных боевых искусств и боксер Конор Макгрегор намерен поддерживать сборную России по футболу на Евро-2020, заявил боксер во время пресс-конференции в Москве.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.

Происшествия В Ярославле произошло массовое отравление студентов В ярославские больницы доставлены более двух десятков студентов - участников слета Национальной лиги студенческих клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Футбол Серхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.

Политика В Германии растут антисемитские настроения С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него.

Политика Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.

Здоровье В Ненецком округе план по диспансеризации выполнен на 65 процентов Фото: Антон Тайбарей/nao24.ru За три квартала 2019 года в Ненецком автономном округе диспансеризацию прошли более 4,7 тыс. жителей Ненецкого автономного округа.

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Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

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