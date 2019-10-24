с чего всё началось

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста. «Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Общество В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.

Общество Михаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что ему не дают свидания с родственниками и с гражданской женой, а его средний сын был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза, что его заберут из семьи органы опеки.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Общество Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Осужденному пожизненно активисту в Китае присудили премию Сахарова Европарламент присудил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова уйгурскому правозащитнику Ильхаму Тохти.

Футбол ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ференцварошем» Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».

Происшествия Российская туристка умерла в Турции после занятий аквааэробикой В начале октября женщина прилетела вместе с дочерью на отдых в Турцию. Она почувствовала себя плохо на второй день после курса аквааэробики.

Общество Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Герасименко «Государственная дума постановляет: дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении», — цитирует документ агентство городских новостей «Москва».

Общество Диетолог рассказала о вреде куриного бульона Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.

Политика Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Происшествия Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Армия и оружие США отправят танки на «защиту» сирийской нефти от ИГ, Асада и Ирана Власти США планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии, чтобы защитить располагающиеся там нефтяные месторождения от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Шоу-бизнес СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.

Экономика Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.

Общество В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Автоспорт В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.

Шоу-бизнес Решетова показала свой живот на шестой день после родов Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.