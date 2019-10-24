Общество

RT на русскомRT на русскомСбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста. «Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось
Госпогранслужба Украины 22 октября сообщила
, что 26-летний гражданин России на КПП "Сеньковка" попросил политического убежища и объяснил, что на родине его преследуют за участие в акциях протеста против власти.
Интерфакс06:14

Подробнее о событии

Сбежавший участник «Нового величия» объявлен в розыск

Газета.Ru11:09

Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела «Нового величия»

РБК08:39

Миграционная служба Украины не смогла подтвердить запрос Гаврилова на политическое убежище

ТАСС07:28

Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова

Коммерсантъ07:34

Фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова, уехавшего в Украину, объявили в розыск

Медиазона06:57

Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела «Нового величия»

Говорит Москва07:43

Суд заочно арестовал члена «Нового величия» Гаврилова

Грани.ру08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Гаджеты

Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев

Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Rambler News Service вчера в 07:07
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной упала на подиуме

Сама Ксения рассказала, что они с Курбаном чуть не умерли от страха, когда их дочь неловко оступилась и чуть не упала на подиуме.
Bimru.ru 10:51
Футбол

ЦСКА и «Ференцварош» объявили составы на матч Лиги Европы

Московский ЦСКА и "Ференцварош" из Будапешта определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 11:51
Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Общество

Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Политика

Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы

Россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из американской тюрьмы.
BFM.ru 12:05
Политика

Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия 07:27
Хоккей

Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм)

Дубль Никиты Сошникова помог одержать победу в матче с «Витязем». «Салават Юлаев» принимал подмосковную команду на своём льду.
Bash.News 12:43
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Автоспорт

Renault не станет обжаловать дисквалификацию

Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Технологии

Россияне стали чаще покупать детям smart-часы

Профиль 09:14
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel

Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 05:25
Экономика

Акции Twitter на предторгах упали на 20%

Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Политика

Российские туристы скоро снова смогут летать на курорты Египта

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Сочи сегодня, 23 сентября, договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
78.ru вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Кино

Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»

Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Кино

Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре

Дни24 вчера в 06:06
Происшествия

Заочно арестован украинец, обвиняемый в атаке на посольство РФ в Киеве

Суд в России заочно арестовал 34-летнего украинца Владимира Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.
РЕН ТВ 12:48
Экономика

Россия намерена удвоить объёмы продаж продовольствия в страны Африки

Россия в ближайшие несколько лет удвоит продажу продовольственной продукции странам Африки, заявил 24 октября замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Левин на экономическом форуме «Россия — Африка».
REGNUM 12:20
Политика

Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru 10:06
Происшествия

Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla

Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
Lenta.ru 12:47
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Экономика

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а из стран постсоветского пространства – $2 трлн.
Ведомости вчера в 13:49
Экономика

Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов

Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
Дело "Нового величия"Больше новостей по теме
Главное