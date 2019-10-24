с чего всё началось

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста. «Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Гаджеты Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной упала на подиуме Сама Ксения рассказала, что они с Курбаном чуть не умерли от страха, когда их дочь неловко оступилась и чуть не упала на подиуме.

Футбол ЦСКА и «Ференцварош» объявили составы на матч Лиги Европы Московский ЦСКА и "Ференцварош" из Будапешта определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Армия и оружие В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

Политика Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.

Общество Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.

Политика Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы Россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из американской тюрьмы.

Политика Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.

Происшествия В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Хоккей Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм) Дубль Никиты Сошникова помог одержать победу в матче с «Витязем». «Салават Юлаев» принимал подмосковную команду на своём льду.

Футбол Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом» Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.

Автоспорт Renault не станет обжаловать дисквалификацию Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.

Кино Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.

Происшествия Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.

Экономика Акции Twitter на предторгах упали на 20% Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.

Политика Российские туристы скоро снова смогут летать на курорты Египта Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Сочи сегодня, 23 сентября, договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .

Кино Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер» Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.

Происшествия Заочно арестован украинец, обвиняемый в атаке на посольство РФ в Киеве Суд в России заочно арестовал 34-летнего украинца Владимира Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.

Экономика Россия намерена удвоить объёмы продаж продовольствия в страны Африки Россия в ближайшие несколько лет удвоит продажу продовольственной продукции странам Африки, заявил 24 октября замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Левин на экономическом форуме «Россия — Африка».

Политика Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.

Происшествия Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.

Экономика Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а из стран постсоветского пространства – $2 трлн.