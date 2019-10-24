Общество
RT на русскомСбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста. «Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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с чего всё началось
Госпогранслужба Украины 22 октября сообщила, что 26-летний гражданин России на КПП "Сеньковка" попросил политического убежища и объяснил, что на родине его преследуют за участие в акциях протеста против власти.Интерфакс06:14
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Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Гаджеты
Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев
Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Rambler News Service вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной упала на подиуме
Сама Ксения рассказала, что они с Курбаном чуть не умерли от страха, когда их дочь неловко оступилась и чуть не упала на подиуме.
Bimru.ru 10:51
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили составы на матч Лиги Европы
Московский ЦСКА и "Ференцварош" из Будапешта определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 11:51
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Общество
Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Политика
Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы
Россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из американской тюрьмы.
BFM.ru 12:05
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Хоккей
Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм)
Дубль Никиты Сошникова помог одержать победу в матче с «Витязем». «Салават Юлаев» принимал подмосковную команду на своём льду.
Bash.News 12:43
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 05:25
Экономика
Акции Twitter на предторгах упали на 20%
Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Политика
Российские туристы скоро снова смогут летать на курорты Египта
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Сочи сегодня, 23 сентября, договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
78.ru вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Кино
Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре
Дни24 вчера в 06:06
Происшествия
Заочно арестован украинец, обвиняемый в атаке на посольство РФ в Киеве
Суд в России заочно арестовал 34-летнего украинца Владимира Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.
РЕН ТВ 12:48
Экономика
Россия намерена удвоить объёмы продаж продовольствия в страны Африки
Россия в ближайшие несколько лет удвоит продажу продовольственной продукции странам Африки, заявил 24 октября замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Левин на экономическом форуме «Россия — Африка».
REGNUM 12:20
Политика
Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме
Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru 10:06
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
Lenta.ru 12:47
Экономика
Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а из стран постсоветского пространства – $2 трлн.
Ведомости вчера в 13:49
Экономика
Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов
Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК 10:45