с чего всё началось

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста. «Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Музыка Новый клип Селены Гомес вызвал негодование супруги Джастина Бибера Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование супруги Джастина Бибера Хейли, об этом сообщает издание Mirror.

Общество Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.

Политика Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Армия и оружие Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.

Политика Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям Немецкий частный детектив Йозеф Реш отзывает предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы «Боинга» в Донбассе в 2014 году.

Общество У уральской активистки Навального списали со счета 100 млрд рублей Со счета активистки штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх оказались списаны почти 100 млрд рублей.

Шоу-бизнес Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Гаджеты В России презентован аппарат Honor 9X Суббренд Honor провел презентацию нового смартфона 9X в Росси. Российская версия аппарата базируется на платформе Kirin 710F.

Общество Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".

Экономика В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей.

Экономика Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал умилительное фото с сыном и дочерью Сергей Лазарев с сыном и дочерью В комментариях поклонники Лазарева отметили очевидное сходство его детей: у них одинаковые носы, улыбки и даже взгляд.

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Общество Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.

Общество Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Общество Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Политика Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф» Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Происшествия Полиция Германии раскрыла группировку по контрабанде людей в Европу Полиция Германии в четверг провела крупную операцию против группировки, которая нелегальным путем за оплату доставляла в ФРГ и Нидерланды граждан Сирии, сообщила полиция.