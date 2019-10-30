Происшествия

REGNUMREGNUMСбежавший из РФ участник протестной акции в Москве арестован заочно

Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно. Решение такой мере пресечения подозреваемому в применении насилия в отношении представителя власти вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объявлен в международный розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля", покинувшего Россию, Айдара Губайдулина, который на несогласованной акции бросил бутылку в полицейского, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда, куда ранее в этот день поступило ходатайство о его аресте.
Интерфаксвчера в 09:13

Подробнее о событии

Суд заочно арестовал уехавшего из страны фигуранта «дела 27 июля»

Коммерсантъ05:09

Суд заочно арестовал покинувшего Россию фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина

Интерфакс03:58

Суд заочно арестовал Айдара Губайдулина

News.ru04:20

Еще один фигурант так называемого «московского дела», по некоторым данным, задержан в Москве

Эхо Москвы06:00

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

RT на русском03:55

Суд заочно арестовал уехавшего из России фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина

Дождь03:50

Суд заочно арестовал сбежавшего из РФ участника несогласованной акции в Москве Губайдулина

ТАСС03:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика

Путин в Венгрии может обсудить проблемы на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ситуацию на Украине.
News.ru 07:00
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Политика

В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту «Аэрофлота»

Вести.Ru 07:43
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Политика

В Конгрессе США одобрили санкции против Турции

Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Rambler News Service 00:57
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Происшествия

Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Экономика

Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум

«Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.
Коммерсантъ 05:54
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Футбол

Шюррле может завершить карьеру в конце сезона

Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
Евро-футбол.ру 06:20
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о трансфере Жесуса

Александр Медведев, являющийся гендиректором питерского "Зенита", прокомментировал слухи о возможном трансфере 28-летнего бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса в российскую команду.
Sport.ru 06:13
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Авто

«Жигули» Дмитрия Медведева выставлены на продажу

По данным mail.ru, в 2001 году седан ВАЗ-2107 «Жигули» приобрел Дмитрий Медведев, бывший тогда председателем совета директоров ОАО «Газпром».
SpeedMe вчера в 16:17
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета 05:44
Общество

Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека

Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
Lenta.ru 05:07
Кино

Воронежские аниматоры получили 660 млн рублей на создание мультфильмов

Тема Воронеж 07:01
Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Здоровье

Лекарства по рецепту предложили раздавать бесплатно

Экономисты предложили оплачивать оплачивать россиянам из бюджета все рецептурные лекарства.
АБН вчера в 22:45
Общество

Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
Российская газета 06:12
Футбол

В среду пройдут пять матчей Кубка России

Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября.
Нева Спорт вчера в 21:04
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное