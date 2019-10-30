Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля", покинувшего Россию, Айдара Губайдулина, который на несогласованной акции бросил бутылку в полицейского, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда, куда ранее в этот день поступило ходатайство о его аресте.

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Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно. Решение такой мере пресечения подозреваемому в применении насилия в отношении представителя власти вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сбежавший из РФ участник протестной акции в Москве арестован заочно

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