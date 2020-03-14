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Lenta.ruLenta.ruСбежавший от допроса Порошенко нашелся

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник. О том, что политик нашелся, стало известно журналистам издания «Страна.ua».
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СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники

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