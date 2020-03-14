Бывший украинский президент Петр Порошенко планирует как можно быстрее покинуть Испанию, где он находится на лечении, и вернуться на Украину. Об этом пишет портал "Страна.ua", ссылаясь на источник в партии Порошенко.

Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину

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