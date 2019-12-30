Побег экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi планировался в течение нескольких недель, ключевую роль в этом сыграла жена Гона, с которой он встретился уже в Бейруте, а перед прилетом в столицу Ливана бывший топ-менеджер побывал в Турции.

WSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции

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