Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняWSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции

Побег экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi планировался в течение нескольких недель, ключевую роль в этом сыграла жена Гона, с которой он встретился уже в Бейруте, а перед прилетом в столицу Ливана бывший топ-менеджер побывал в Турции.
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WSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции

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Жена Карлоса Гона заставила его «сыграть в ящик» ради побега

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