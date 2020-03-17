Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу заммэра Москвы по вопросам социального развития.
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Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения

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