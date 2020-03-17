Коронавирус
Газета.RuСбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу заммэра Москвы по вопросам социального развития.
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Футбол
Президент ФИФА Инфантино выступил с обращением
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом
По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
Общество
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Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
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Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Общество
Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты
Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Спорт
РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ остановят до 10 апреля
Из-за эпидемии коронавируса Российская Премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановятся до 10 апреля.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Общество
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Здоровье
Ученые: пандемия коронавируса продлится еще полтора года
Ученые назвали предварительные сроки окончания пандемии коронавируса.
Экономика
Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов
Главные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 16 марта потеряли около 12-13% на фоне опасений снижения деловой активности в связи с эпидемией коронавируса.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рассказываем, как аренда жилья связана с валютными колебаниями и что будет со стоимостью съемных квартир в Москве после обвала рубля.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Наука
Ученые: люди со II группой крови чаще заражаются коронавирусом
Китайские учёные выяснили, что коронавирусом чаще заражаются люди со II группой крови. Меньше всех заболеванию подвержены люди с I группой.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Политика
В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Технологии
Запущена обновленная «Публичная кадастровая карта»
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Авто
Volkswagen анонсировал новый пикап Amarok
Исходя из соглашения, заключенного между Volkswagen и Ford в 2019 году, все основные узлы и агрегаты «второй» Amarok разделит с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, который тоже дебютирует в 2022 году.
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Шоу-бизнес
39-летняя Маргарита Симоньян станет мамой в четвертый раз
О третьей беременности Маргариты Симоньян стало известно в марте 2019 года.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
Общество
Росавиация заявила об угрозе безопасности полетов из-за коронавируса
Безопасность авиаперелетов оказалась под угрозой из-за невозможности пилотов пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров в связи с распространением коронавируса, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько.
Авто
В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada
Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
Происшествия
На Урале принудительно госпитализируют четырех человек
Если два человека были госпитализированы сразу в городе Талица, то четыре человека в Екатеринбурге отказались от госпитализации.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.