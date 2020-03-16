Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу заммэра Москвы по вопросам социального развития.
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В Москве нашли сбежавших с карантина в Коммунарке пациентов

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Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены в медучреждение

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Lenta.ru02:57

Анастасия Ракова: Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены и доставлены в медучреждение

Агентство Москва02:17

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения

Москва 2402:15
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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