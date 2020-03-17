Коронавирус
Lenta.ruСбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно
Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин. Вернувшиеся в медучреждение россияне продолжат проходить лечение, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Армия и оружие
Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии
«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города
"Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.
Экономика
«AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы
На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке
Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Экономика
Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса
Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Футбол
Орлов: не приемлю и не понимаю решение остановить РПЛ и назначить чемпионом «Зенит»
Спортивный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о возможной остановке чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross
АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган погулял с новорожденным сыном после выписки из клиники
Рэпер уже успел сходить на их первую совместную прогулку после выписки.
Политика
Лукашенко не хочет закрывать границы страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в РФ выросло до 93 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
Школьников переводят на дистанционное обучение. С 17 марта в Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады.
Происшествия
СКР возобновил дело о похищении Ярошенко спецслужбами США
Дело по факту похищения Константина Ярошенко в 2010 году в Либерии возобновлено.
Политика
CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
Происшествия
В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда
Футбол
Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»
Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Политика
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Футбол
УЕФА потребует более 300 млн евро от клубов и лиг за перенос Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует 275 миллионов фунтов стерлингов (302 млн евро) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы – 2020 из-за вспышки коронавируса.
Авто
На авторынке России появился спортивный Hyundai Tucson N Line
Кроссовер получил 19-дюймовые диски черного цвета, обутые в покрышки Continental, и фирменные эмблемы N Line.
Общество
«Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики
«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса.
Общество
Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесли в Госдуму
Или же по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет граждане РФ смогут выйти на пенсию досрочно.
Здоровье
Дети названы скрытыми разносчиками коронавируса
Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса.