Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно

Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин. Вернувшиеся в медучреждение россияне продолжат проходить лечение, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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В Москве нашли сбежавших с карантина в Коммунарке пациентов

РБК02:59

Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно

Lenta.ru02:57

Анастасия Ракова: Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены и доставлены в медучреждение

Агентство Москва02:17

Сбежавших из медцентра в Коммунарке пациентов вернули обратно в больницу

Вечерняя Москва02:41

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены в медучреждение

ТАСС02:37

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов вернули на лечение

РИАМО02:47

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения

Москва 2402:15
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