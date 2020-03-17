Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин. Вернувшиеся в медучреждение россияне продолжат проходить лечение, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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