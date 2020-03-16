с чего всё началось

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС. По данным источника, женщина после ухода из больницы находилась дома, круг ее общения после побега устанавливается.

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Политика В Крыму хотят закрыть границу с Украиной «Все меры предупредительные на границе предпринимаются, мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — уточнил Аксёнов.

Политика Россия закроет границу с Беларусью Россия закроет границу с Беларусью Власти России приняли решение закрыть границу с Беларусью из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Армия и оружие Миссия срывается: террористы ХТШ диктуют Турции свои правила в Идлибе Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя даже до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.

Здоровье В Кирове выявлен еще один случай подозрения на коронавирус Коронавирусом мог заразиться супруг женщины, у которой подозревают наличие коронавируса В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в Кирове выявлен новый случай подозрения на коронавирус.

Происшествия На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина В городе Миасс Челябинской области полиция разыскала вернувшуюся из Италии туристку, которая уклонялась от прохождения карантина, проигнорировав предписания медиков и постановление суда.

Политика В Еврокомиссии оценили целесообразность закрытия границ внутри ЕС Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.

Авто В Чили найден первый советский микроавтобус В Чили случайно обнаружили уникальный советский автомобиль, образцы которого вряд ли сохранились на территории бывшего СССР.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Хоккей Фазель: НХЛ может запретить своим игрокам принимать участие в ЧМ-2020 Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира, который должен состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии, но находится под угрозой отмены из-за коронавируса.