с чего всё началось

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС. По данным источника, женщина после ухода из больницы находилась дома, круг ее общения после побега устанавливается.

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Политика Путин назвал плюсы и минусы санкций О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Общество Российские вузы начали переводить обучение в онлайн из-за коронавируса Министерство науки и высшего образования РФ 15 марта рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, начиная с 16 марта.

Общество Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса «С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Финансы Китай пошел против глобального тренда Рынок предполагал снижение ставки в Китае, синхронизированное с действиями регулятора США, а также ожидал смягчения нормативов для банков, которые бы высвободили еще порядка 550 млрд юаней для стимулирования кредитования в стране.

Политика Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.