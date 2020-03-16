Коронавирус
Москва 24Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС. По данным источника, женщина после ухода из больницы находилась дома, круг ее общения после побега устанавливается.
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Главврач: Из медцентра в Коммунарке ночью сбежала находящаяся на карантине пациентка
Агентство Москва01:35
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