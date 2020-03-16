Коронавирус

Москва 24Москва 24Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС. По данным источника, женщина после ухода из больницы находилась дома, круг ее общения после побега устанавливается.
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с чего всё началось
Главврач больницы Денис Проценко написал
 в своем Faacebook, что ночью стационар самовольно покинула одна из пациенток, но не уточнил, подтвердили ли у нее коронавирус.
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