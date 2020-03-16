Коронавирус
Москва 24Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС. По данным источника, женщина после ухода из больницы находилась дома, круг ее общения после побега устанавливается.
Читать в источнике
Оценить512
Подробнее о событии
Показать все источники
Главврач: Из медцентра в Коммунарке ночью сбежала находящаяся на карантине пациентка
Агентство Москва01:35
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Армия и оружие
В горах Дагестана прошли артиллерийские учения Южного военного округа
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Шоу-бизнес
Год без Юли: как живут семья и друзья Началовой после смерти певицы
16 марта 2019-го не стало Юлии Началовой: она скончалась из-за заражения крови, оставив 12-летнюю дочь Веру и пожилых родителей.
Общество
«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
«Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой отражено распространение коронавируса.
Футбол
Ширер: «Ливерпулю» нельзя присуждать чемпионство, если сезон не будет доигран
Экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что «Ливерпулю» нельзя присуждать чемпионство в текущем сезоне, если турнир не будет завершен из-за пандемии коронавируса.
Кино
Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело
Здоровье
В волгоградских медучреждениях ввели ограничения из-за коронавируса
Ряд ограничений ввели в медучреждениях региона для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось
На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
Общество
Американцы скупают оружие из-за коронавируса
Жители США массово скупают огнестрельное оружие и наборы для выживания на фоне распространяющегося коронавируса.
Армия и оружие
Американских «Защитников Европы 2020» станет меньше из-за коронавируса
Общество
«Магнит» допустил возможные сбои в поставках из-за коронавируса
«Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы», — цитирует РИА «Новости» отчет экспертов «Магнита».
Экономика
В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Аравийские монархии и Египет создают плацдарм в Сирии против Турции
Действия монархий Персидского залива направлены на создание в Сирии плацдарма против Турции.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Политика
Как изменится Конституция России. Главные поправки
РБК собрал главные поправки, чтобы сравнить, как изменится Конституция.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Кино
«Кинопоиск HD» выпустит семь оригинальных сериалов
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Авто
АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross
Первые экземпляры обновленного Largus Cross сходят с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа.
Энергетика
Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории
Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
Общество
«Тотальный диктант» перенесли на осень
Образовательная акция «Тотальный диктант» переносится на осень 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.
Здоровье
ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Общество
Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина
Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.