Общество
Вести.RuСбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса. Таким образом суд удовлетворил иск главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.
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Как проходил суд по делу беглянки из Боткинской больницы. Прямое включение
Телеканал Санкт-Петербург05:26
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Футбол
УЕФА решил отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Происшествия
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В Раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
Гидрометцентр предупредил о возвращении морозов в марте
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Игры
Rainbow Six Siege появится на «консолях нового поколения»
Rainbow Six Siege выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X в день их релиза. Об этом 16 февраля сообщил портал Windows Central.
Экономика
Владислав Шапша призвал решить проблему обманутых дольщиков
Задачу до конца нынешнего года решить проблему с обманутыми участниками долевого сегодня на заседании областного правительства поставил временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша.
Общество
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева раскрыл размер пенсии певца
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Происшествия
В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской
Кремль не считает, что президент должен вмешиваться в разбирательство дела Дарьи Сосновской, которую летом прошлого года на митингах полицейский ударил в живот, этим инцидентом занимаются правоохранительные органы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Лукашенко заявил о «шквале критики» со стороны России
Александр Лукашенко пожаловался на "шквал критики" с Российской стороны.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
Политика
Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи
Общество
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
С 2004 по 2007 год Беков был замглавы Волгограда, затем руководил Ассоциацией коммерческих банков региона.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Экономика
Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень
Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года.
Политика
«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел
Бывший глава Офиса (Администрации) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан явно не переживает из-за своей отставки.