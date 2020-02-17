с чего всё началось

Иск о принудительном возращении на карантин Аллы Ильиной в понедельник рассмотрел Петроградский районный суд, еще двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. "Судебное заседание назначено на 19 февраля в 14.00", - говорится в релизе.

Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Общество В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.

Общество Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.

Общество Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.

Биатлон Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.

Технологии Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.