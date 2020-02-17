Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус

Иск о принудительном возращении на карантин Аллы Ильиной в понедельник рассмотрел Петроградский районный суд, еще двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. "Судебное заседание назначено на 19 февраля в 14.00", - говорится в релизе.
Читать в источнике
Комментировать615
с чего всё началось
Петроградский районный суд удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу, сообщает
 объединенная пресс-служба судов города.
Дождь05:35

Подробнее о событии

В Петербурге собираются вернуть через суд в больницу ещё одну сбежавшую пациентку

78.ru09:46

Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус

РИА Новости08:30

Вернулась в больницу решением суда. Сбежавшую из карантина петербурженку изолировали принудительно

Телеканал Санкт-Петербург07:36

Видео дня: как сбежавшую Аллу из Боткина принудительно возвращали в карантин

Фонтанка.Ру06:54

Суд Петербурга принудительно вернул в больницу сбежавшую из-под карантина пациентку

iReactor05:23

Суд принял заявление о принудительном лечении второй беглянки с подозрением на коронавирус

Невские Новости08:06

В Петербурге суд принял иск ко второй сбежавшей из Боткина пациентке

Московский Комсомолец09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Политика

В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР

Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
Газета.Ru 07:17
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Lenta.ru 11:11
Общество

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru 07:40
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
Происшествия

Опубликовано видео нападения на московский храм

Вести.Ru 05:30
Наука

Японские ученые научили робота чувствовать человеческую боль

Planet Today 06:35
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК 05:48
Футбол

Колесниченко, находившийся на просмотре в ЦСКА, покинул сбор команды

РИА Новости 09:39
Происшествия

Банк в Москве эвакуировали из-за «радиоактивной» старушки

Была проведена эвакуация, всех посетителей банка и персонал вывели, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Московский Комсомолец 09:03
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
ToDay News Ufa вчера в 10:58
Общество

Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке

Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.
РБК вчера в 08:22
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Авто

Кроссоверы Cadillac XT5 отзывают в России

Rusargument 11:15
Гаджеты

AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора

Игра обрабатывалась лишь программным рендерингом, без участия графического процессора, который отвечал лишь за вывод изображения.
3DNews 09:58
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Политика

Губернатор Костромы назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников назвал вещь, которая, по его мнению, страшнее коррупции.
НТВ вчера в 03:48
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Футбол

Ребров: у меня идёт понимание — в России что-то не так. Люди становятся злее

Люди становятся злее, агрессивнее — это видно. У меня идёт понимание — что-то не так в стране.
Чемпионат 11:23
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Авто

В 2019 году «КамАЗ» выпустил более 34 тыс. грузовиков

CarsWeek.ru 10:16
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Дни24 08:58
Экономика

Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году

Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
РБК вчера в 23:20
Биатлон

Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии

Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Pravda.Ru 07:25
Технологии

Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем

Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
МонаВиста 14 февраля в 12:08
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Актуальные Новости вчера в 10:28
Общество

Заявление художественного сообщества России по делу «Сети»

Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление.
Artguide.com 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное