Общество
РИА НовостиСуд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Иск о принудительном возращении на карантин Аллы Ильиной в понедельник рассмотрел Петроградский районный суд, еще двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. "Судебное заседание назначено на 19 февраля в 14.00", - говорится в релизе.
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с чего всё началось
Петроградский районный суд удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Дождь05:35
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Вернулась в больницу решением суда. Сбежавшую из карантина петербурженку изолировали принудительно
Телеканал Санкт-Петербург07:36
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