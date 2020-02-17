Общество

Вести.RuВести.RuСбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса. Таким образом суд удовлетворил иск главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.
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с чего всё началось
Петроградский районный суд удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу, сообщает
 объединенная пресс-служба судов города.
Дождь05:35

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Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

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В Петербурге собираются вернуть через суд в больницу ещё одну сбежавшую пациентку

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Видео дня: как сбежавшую Аллу из Боткина принудительно возвращали в карантин

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Суд Петербурга принудительно вернул в больницу сбежавшую из-под карантина пациентку

iReactor05:23

Вернулась в больницу решением суда. Сбежавшую из карантина петербурженку изолировали принудительно

Телеканал Санкт-Петербург07:36
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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РЕН ТВ 06:40
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В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Российская газета 11:22
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