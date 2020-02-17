Общество
Вести.RuСбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса. Таким образом суд удовлетворил иск главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.
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с чего всё началось
Петроградский районный суд удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Дождь05:35
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Вернулась в больницу решением суда. Сбежавшую из карантина петербурженку изолировали принудительно
Телеканал Санкт-Петербург07:36
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