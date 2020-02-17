Общество
ИзвестияСуд обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина петербурженку
Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении в Боткинскую инфекционную больницу Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного бокса.
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с чего всё началось
Петроградский районный суд удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Дождь05:35
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Вернулась в больницу решением суда. Сбежавшую из карантина петербурженку изолировали принудительно
Телеканал Санкт-Петербург07:36
Петербурженка, которую суд вернул в карантин, опубликовала видео из Боткинской
Петербургский дневник07:48
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Политика
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Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
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Футбол
Совет директоров «Зенита» одобрил переход Кокорина в «Сочи»
Совет директоров футбольного клуба "Зенит" одобрил переход нападающего клуба Александра Кокорина в "Сочи".
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Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
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Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке
Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
«Нафтогаз» представил план расширения добычи газа на Украине
Добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения "Дельфин" в Черном море и добычу газа из сланцевых пород планируют начать на Украине в рамках новой десятилетней стратегии "Тризуб" ("Трезубец"), направленной на увеличение добычи газа, сообщил в понедельник во время ее презентации директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.
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Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
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Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Политика
Песков: Путин не отправлял российские войска в Ливию
Нет, Владимир Путин — главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов в ходе ежедневного брифинга со СМИ.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
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Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой
В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Экономика
Marathon Group Винокурова купила долю в «Магните»
Фирма члена совета директоров «Магнита» Александра Винокурова купила около 0,5% акций ритейлера. Сумма сделки составила 2 млрд руб.
Общество
В России утвердили правила централизованного управления сетью связи
Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.
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Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Кино
Бекмамбетов снимет в Казани фильм о подвиге Михаила Девятаева
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.