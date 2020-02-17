с чего всё началось

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении в Боткинскую инфекционную больницу Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного бокса.

Суд обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина петербурженку

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.

Наука Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.

Шоу-бизнес Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.

Происшествия Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество «Нафтогаз» представил план расширения добычи газа на Украине Добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения "Дельфин" в Черном море и добычу газа из сланцевых пород планируют начать на Украине в рамках новой десятилетней стратегии "Тризуб" ("Трезубец"), направленной на увеличение добычи газа, сообщил в понедельник во время ее презентации директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Политика В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.

Политика Песков: Путин не отправлял российские войска в Ливию Нет, Владимир Путин — главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов в ходе ежедневного брифинга со СМИ.

Политика Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.

Общество В России утвердили правила централизованного управления сетью связи Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.

Политика Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.