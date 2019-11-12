Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.

с чего всё началось

«Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока, и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове», — сообщил собеседник. Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года.

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

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