Происшествия

РБКРБКСбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.
Читать в источнике
Комментировать365
с чего всё началось

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
RT на русском07:57

Подробнее о событии

Отец «пьяного» мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой

РИА Новости11:40

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

РБК10:21

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе О.Алисова вышла на свободу

Агентство Москва09:12

Ольга Алисова, сбившая насмерть мальчика в Балашихе, вышла на свободу

Подмосковье Сегодня09:25

Задавившая «пьяного» мальчика из Балашихи Ольга Алисова вышла на свободу

RT на русском10:25

Сбившая «пьяного мальчика» жительница Подмосковья вышла из колонии

ТАСС09:56

В УФСИН подтвердили освобождение из колонии сбившей «пьяного» мальчика

РЕН ТВ09:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru 13:22
Авто

АвтоВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»

Онлайн, АвтоВАЗа стал четко регламентировать обязанности каждого официального дилера LADA иметь в своем парке подменный автомобиль, который выдается на время ремонта клиенту сервисного центра.
32CARS.ru 10 ноября в 23:43
Культура

Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом

Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета 11:54
Политика

США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35

США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Известия 19:47
Происшествия

Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС 19:35
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика

Хиллари Клинтон не исключила участия в выборах в 2020 году

ТАСС 20:22
Политика

Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество

В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города

Уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% города.
ТАСС 18:03
Происшествия

Насмерть сбили пешехода полицейские в Воронеже

Под колесами иномарки, водитель которой скрылся, погиб 33-летний мужчина.
Обозреватель Врн 09:55
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс вчера в 02:11
Авто

Hyundai готовит новый компактный седан Aura

Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Car.ru 04:50
Политика

Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
Российская газета 21:03
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Экономика

300 млн руб выделят на жильё молодым семьям Забайкалья в 2020 году

Получить ипотечный кредит по процентной ставке в 2% смогут участники «Дальневосточного гектара» и молодые семьи.
Zab.RU 20:30
Политика

В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля

В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
RT на русском 13:01
Общество

КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Политика

Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru 16:30
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие

В минобороны Украины заявили о планах отменить призыв в армию

Правительство Украины движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональных вооруженных сил по стандартам НАТО.
Известия 10 ноября в 14:17
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

RT на русском вчера в 22:03
Хоккей

Кузнецов признан второй звездой дня НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 01:18
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Футбол

Хорошо ли русскому в «Зените» — исследование Nevasport

Nevasport решил проверить — правда это или нет.
Нева Спорт 04:06
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru вчера в 03:49
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России

Известия вчера в 23:58
Футбол

Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.
RT на русском 16:29
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

RuNews24.ru 10:38
Авто

В России отзывают 10 автомобилей BMW

В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Автоновости дня 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное