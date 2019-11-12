Происшествия

РБКРБКСбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.
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с чего всё началось

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
RT на русском07:57

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Отец «пьяного» мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой

РИА Новости11:40

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РЕН ТВ09:10

Сбившая «пьяного мальчика» жительница Подмосковья вышла из колонии

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Ольга Алисова, сбившая насмерть мальчика в Балашихе, вышла на свободу

Подмосковье Сегодня09:25

Задавившая «пьяного» мальчика из Балашихи Ольга Алисова вышла на свободу

RT на русском10:25

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе О.Алисова вышла на свободу

Агентство Москва09:12

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

РБК10:21
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Происшествия

Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

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Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.
Газета.Ru вчера в 07:20
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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Газета.Ru 05:18
Происшествия

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В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.
Российская газета 09:11
Происшествия

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Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Авто

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По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
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Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
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Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
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Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра

Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
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Общество

В Венеции затопило площадь Святого Марка

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Происшествия

Фигурант дела об угрозах судье признал вину

Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
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Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
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Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка.
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Политика

Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Pravda.Ru 01:49
Общество

Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
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Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
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Общество

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован

«Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован этим вечером в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», - сообщается на сайте президентского Центра Картера.
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Авто

Первый электрический внедорожник Aiways сертифицирован для Европы

Шанхайский автопроизводитель Aiways получил необходимые разрешения и сертификаты для запуска в Европе своего автомобиля и планирует начать продажи во втором квартале следующего года, сказал в интервью соучредитель Фу Цян.
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Naughty Dog открыла вакансию разработчика онлайн-систем

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Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии

Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.
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Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху

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Общество

Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.
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Кино

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По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Происшествия

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
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Шоу-бизнес

Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым

Gazeta.SPb вчера в 18:30
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